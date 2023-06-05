Количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек

По последней информации, после употребления опасного алкогольного напитка 16 человек скончалось. Фото: Андрей КАРА

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщил глава региона Алексей Русских.

«По последней информации, пострадало 35 человек, 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один – в Ульяновской областной клинической больнице, еще один – в ЦК МСЧ», – написал он в Telegram.

Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

Как отметил глава Ульяновской области, в региональных профильных стационарах на фоне отравления сидром усилено дежурство. Губернатор пообещал, что всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь. По словам Русских, он направил предложение главам районов провести рейды народных дружин по всем пунктам продажи алкоголя.

Как писал сайт KP.RU, после отравления сидром в Ульяновской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения.

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