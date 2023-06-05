Глава Роспотребнадзора поручила изъять продукцию "Мистер Сидр" по всей России после массового отравления

Роспотребнадзор поручил найти и изъять продукцию "Мистер Сидр" по всей России Фото: УМВД Ульяновской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после случаев массового отравления сидром с многочисленными летальными исходами в Ульяновской области дала поручение всем региональным управлениям выявить и изъять из оборота продукцию "Мистер Сидр" по всей территории России.

Роспотребнадзор обратился к руководителям территориальных органов организации со следующим поручением: "Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам и приостановлении реализации продукции "Пивная продукция - "Мистер Сидр", изготовленный ООО "АНДИ". Об этом сказано в документе Роспотребнадзора, которое приводит "РИА Новости".

Роспотребнадзор также попросил незамедлительно их уведомить, если в дальнейшем в обороте будет замечена продукция "Мистер Сидр".

Напомним, KP.RU ранее писал о том, что 5 июня в Димитровграде было зафиксировано массовое отравление яблочным сидром, в результате чего погибло 16 человек, всего пострадали 35 граждан. У всех были одинаковые симптомы - общая интоксикация, судороги, потеря сознания.