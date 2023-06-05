Российские войска сорвали попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-Донецком направлении

К утру 5 июня украинские подразделения были отброшены на исходные позиции. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вооруженные силы России сорвали попытки украинских войск прорвать оборону на Южно-Донецком направлении, заявило Министерство обороны РФ.

«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в Минобороны, только 31 механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков и 24 боевые бронированные машины. Российским военным удалось взять в плен пять украинских военнослужащих, отмечается в сообщении.

В настоящее время украинские войска предприняли новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое. В Минобороны уточнили, что ВСУ ведут наступление силами трех батальонных тактических групп, усиленных танками, однако оно успешно сдерживается огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток».

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 4 июня, Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли крупномасштабное наступление на пяти участках Южно-Донецкого направления. Украинские военные задействовали шесть механизированных и два танковых батальона, уточнили в ведомстве.

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