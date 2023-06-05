Глава Минобороны ФРГ допустил изменение позиции Берлина по поставкам истребителей F-16 Украине Фото: REUTERS

Германия может изменить свою позицию относительно поставок Украине истребителей F-16 и согласиться на их передачу, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. Думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель», – сказал глава Минобороны Германии в интервью Deutsche Welle*.

Кроме того, Писториус исключил возможность передачи Украине в обозримой перспективе крылатых ракет Taurus. Министр отметил, Германия не хотела бы, чтобы ее оружие использовалось Киевом на территории России, однако подчеркнул, что международное право позволяет делать это в целях самообороны.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет применить истребители F-16 в летнем контрнаступлении в случае их поставки странами Запада. Как отметил глава украинского Минобороны, необходимо не только натренировать пилотов, но также подготовить и содержать инженеров и другой персонал.

*СМИ, признанное в России иностранным агентом

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