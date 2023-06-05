В Пентагоне заявили о давлении на американский ВПК из-за военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная помощь Украине, исчисляемая миллиардами долларов, оказала давление на военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, считает заместитель министра обороны США Колин Каль.

«Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», – заявил замглавы Пентагона в ходе молодежного саммита НАТО.

Ранее в Пентагоне озвучили объем военной поддержки, оказанной Украине с начала российской военной спецоперации. Он составил 37,6 миллиарда долларов. За время нахождения Джо Байдена на посту президента США Вашингтон предоставил Киеву помощи на 38,3 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, 9 мая Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, оборудования для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также средства на коммерческие услуги по созданию спутниковых снимков.