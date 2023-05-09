США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,2 млрд д Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму 1,2 млрд долларов. Об этом во вторник, 9 мая, заявил Пентагон. Украина получит средства для усиления противовоздушной обороны и боеприпасы.

«Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках содействия безопасности Украины», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Пентагоне перечислили, что входит в новый пакет военной помощи. Это средств ПВО и боеприпасы к ним, оборудования для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также средства на коммерческие услуги по созданию спутниковых снимков и для поддержки обучения солдат и обслуживания техники.

Напомним, ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной поддержки Вооруженных сил Украины. Ожидалось, что в него войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Также сообщалось, что Киев получит противотанковые комплексы TOW, РПГ AT-4, авиационные ракеты Hydra-70, оборудование для разминирования территорий, грузовики для перевозки тяжелого оборудование и другие виды техники и запчасти к ним.

В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли о том, что наращивание поставок вооружений Украине не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа.