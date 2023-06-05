Подросток пострадал при обстреле ВСУ села в Белгородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время обстрела Вооруженными силами Украины Грайворонского округа Белгородской области пострадал 14-летний подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово есть один пострадавший – мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела поврежден частный дом – у него выбиты окна и посечены кровля и фасад.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска и сотрудники ФСБ сорвали попытки двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вторгнуться на территорию Белгородской области. По данным Минобороны РФ, украинские боевики предприняли попытку проникнуть в село Новая Таволжанка, однако ударами авиации и артиллерии ДРГ были уничтожены. Погибли более десяти боевиков, уточнили в ведомстве.