Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась из-за повреждений

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений Фото: ТАСС

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, разрушилась в результате повреждений после ночных обстрелов. На данный момент идет затопление территорий. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив, что сама дамба водохранилища разрушена не была.

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", - приводит РИА Новости заявление главы администрации, который также сообщил, что ниже по течению уровень воды поднялся на 2,5 метра.

По его словам, на данный момент потребности в эвакуации Новой Каховки нет.

Напомним ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища может привести угрозу затопления на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). По его словам, могут быть затоплены силовые кабельные линии и насосные установки.