Леонтьев заявил об угрозе подтопления 300 домов из-за разрушений на Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже Новой Каховки, могут быть в зоне подтопления. Такое заявление сделал глава администрации города Владимир Леонтьев, предупредив, что после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) будут проблемы с поставкой воды в Крым.

«Каховская ГЭС была построена так, чтобы противостоять нанесению ядерного удара … В результате удара были разрушены верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды. Вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению», - заявил глава Новой Каховки. Как сообщается, на данный момент в некоторых местах вода поднялась на высоту четыре метра. Пока ожидаемых затоплений не произошло.

Сообщается о том, что проводятся мероприятия по эвакуации немногочисленного числа жителей. Напомним, сегодня, 6 июня, Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области из-за повреждений после ночных обстрелов. Глава администрации сообщил, что сама дамба водохранилища разрушена не была, однако сообщил о том, что идет затопление территорий.