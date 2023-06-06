Немецкий политолог Мюнклер заявил, что ВСУ не способны провести масштабное наступление Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не имеют ресурсов для крупномасштабного контрнаступления, а все заявления Киева об этом — выдумка. Такое заявление сделал немецкий политолог Герфрид Мюнклер в интервью для издания Focus.

— Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать, — подчеркнул Мюнклер.

При этом он добавил, что Европа тоже пытается выдать желаемое за действительное. По мнению эксперта, масштаб возможного украинского наступления, если оно и будет, на деле окажется намного скромнее, чем все ожидают.

Также Мюнклер предположил, что ВСУ будут пытаться атаковать ВС РФ на разных направлениях, но в итоге это не перерастет в масштабные действия, а станет лишь затягиванием конфликта, который будет идти на истощение.

Ранее американский полковник Дэниел Дэвис заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд на победу. Он также добавил, что затягивание конфликта будет только добавлять ВСУ жертв.

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