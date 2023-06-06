Пленный солдат «Азова»* признался в расстреле машины с мирными жителями и детьми в Мариуполе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный солдат бригады «Азов»* рассказал, что весной прошлого года расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями, в которой было трое детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеозаписи показаний солдата.

По словам, инцидент, в котором также принимали участие и его сослуживец, произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполе, когда солдаты встретили автомобиль ВАЗ-2109, сделав предупредительные выстрелы вверх, на которые машина никак не отреагировала. После этого по команде старшего они начали стрелять по людям. Азовец заявил, что каждый солдат сделал около десяти выстрелов по машине.

«В машине находилось двое мужчин - один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет - самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11», - заявил пленный боевик «Азова»*.

Напомним, в конце марта этого года двух бойцов «Азова»* приговорили к 25 годам заключения за убийство мирных жителей в Мариуполе. Сообщалось, что они убили двух мужчин, чтобы запугать местное население.

* Запрещенная в России террористическая организация

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