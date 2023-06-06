Австралия планирует отдать Украине броневики Hawkei с неисправными тормозами Фото: REUTERS

Австралия намерена передать Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald (SMH), ссылаясь на источники.

Как передает издание, о новом пакете помощи Киев должен узнать в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля этого года.

«Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», - сказано в статье.

Источник издания заявляет, что командование армии Австралии выступало против передачи Hawkei из-за неисправности тормозов, а также необходимости снабжать украинские войска большим количеством запчастей. По данным издания, Министерство обороны Украины указывало на то, что проблемы с тормозами их не волнуют, заявляя, что бронемашины стали «новой влюбленностью» ВСУ.

Напомним, накануне глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что украинский конфликт может стать началом будущего переустройства всего мира или же «последним спазмом имперского прошлого Европы».

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