ФСБ: украинская военная разведка готовила теракт в России с использованием грязной бомбы

Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украина готовила теракт на территории Российской Федерации с использованием грязной бомбы. Для этого в ГУР была создана специальная служба, куда входила легкомоторная авиация, которую планировали использовать для ударов по объектам энергетики. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ходе расследования всплыли новые данные о том, что украинские спецслужбы планировали теракт в отношении аэродрома «Северный» в Ивановской области.

Помимо этого в ФСБ отмечают, что украинская разведка разрабатывала план по доставке и установки так называемых «грязных бомб», которые должны были иметь специальный таймер для отсрочки взрывов. Планировался одновременный подрыв, чтобы сделать определенную территорию непригодной для проживания.

В ведомстве отметили, что «грязная бомба» — контейнер с радиоактивными веществами, в котором также есть взрывчатое вещество. При подрыве конструкция разрушается и «начинка» распыляется ударной волной по большой территории, создавая загрязнение, которое делает местность непригодной для жизни.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на международном антифашистском фестивале в Самаре. Там планировался поджог с применением химических компонентов. Задержанная женщина действовала по указаниям украинских спецслужб.

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