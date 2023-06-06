Марочко: украинские войска начали стягивать артиллерию на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины начали стягивать западные артиллерийские системы к линии соприкосновения сразу на трех направлениях — Донецком, Краснолиманском и Купянском. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что за несколько суток на этих направлениях выявлены: французская САУ «Ceasar», американские «Paladin» и М109, немецкая «Panzerhaubitze 2000», а также множество других артиллерийских систем западного производства.

Марочко подчеркнул, что ВСУ использовали западную артиллерию и ранее, но в последние дни наблюдается увеличение их количества вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска увеличили интенсивность и эффективность ударов по противнику в регионе. Таким образом Вооруженные силы РФ пресекают попытки начала контрнаступления украинских подразделений.

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