Российские войска отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков Фото: REUTERS

Подразделения российской группировки «Восток» пресекли попытку ВСУ начать контрнаступление на Южнодонецком направлении уничтожив 17 танков противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

— На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, 2 БМП, 6 бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки, — заявил Чехов.

Также российские войска пресекли попытку разведки боев севернее Никольского, уничтожив еще несколько единиц боевой техники ВСУ. За сутки удалось сбить несколько беспилотников системами ПВО, а на Запорожском направлении нанесен удар по украинскому опорному пункту.

В районе Червоной Криницы российские артиллерийские подразделения уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили станцию РЭБ и опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении. В результате этого было уничтожено немалое количество живой силы противника.

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