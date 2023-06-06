Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2023 7:12

Российские войска отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков

Также была пресечена попытка разведки боем севернее Никольского
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские войска отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков

Российские войска отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков

Фото: REUTERS

Подразделения российской группировки «Восток» пресекли попытку ВСУ начать контрнаступление на Южнодонецком направлении уничтожив 17 танков противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

— На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, 2 БМП, 6 бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки, — заявил Чехов.

Также российские войска пресекли попытку разведки боев севернее Никольского, уничтожив еще несколько единиц боевой техники ВСУ. За сутки удалось сбить несколько беспилотников системами ПВО, а на Запорожском направлении нанесен удар по украинскому опорному пункту.

В районе Червоной Криницы российские артиллерийские подразделения уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили станцию РЭБ и опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении. В результате этого было уничтожено немалое количество живой силы противника.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)