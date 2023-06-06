Зеленский проведет экстренное заседание СНБО Украины из-за повреждения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский соберет экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) после сообщения о частичном разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за повреждения в ходе обстрелов. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», - написал секретарь Совбеза в соцсети.

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о частичном разрушении плотины Каховской после обстрелов в ночь на вторник, 6 июня, сама дамба водохранилища разрушена не была, но сообщил о затоплении близлежащих территорий. Сообщалось также, что жители около 300 домов в Новой Каховке оказались под угрозой подтопления. Сейчас власти уже начали проводить эвакуацию граждан.