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НовостиПолитика6 июня 2023 8:44

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в Херсонской области

Системами ПВО группировки «Днепр» были сбиты три ракеты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в Херсонской области

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в Херсонской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска во вторник, 6 июня, нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре, которая расположена в Новоалексеевки в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, уточнив, что были повреждены здания ПТУ.

«Преступный киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow … в результате удара получили разрушения здания ПТУ. Информация по жертвам уточняется», - заявил, отметив, что системами противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» были сбиты три ракеты.

Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области из-за повреждения, которое было получено в ходе ночных обстрелов сегодня, 6 июня.