Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок Фото: REUTERS

Комиссия Министерства культуры сообщила, что Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре, обязав монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить обитель в трехдневный срок.

«В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом», - предупредил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Глава ведомства сообщил, что в общей сложности проверили и вернули в собственность государства 79 объектов Киево-Печерской лавры, которые, по его словам, находятся «в разном состоянии».

Напомним, украинские власти еще в марте этого года потребовали от монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру, заявив о том, что монастырь якобы нарушил договор по использованию госимущества. Министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгнул договор аренды с монахами заповедника, однако они постарались оспорить такое решение в судебном порядке.