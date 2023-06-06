В ЕС назвали подрыв Каховской ГЭС новым витком эскалации на Украине

В ЕС подрыв Каховской ГЭС назвали новым витком эскалации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что назвал бы подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) новым витком эскалации на Украине. Он отметил, что Брюссель осуждает произошедшие, опасаясь, что ситуация может иметь «ужасные гуманитарные и экологические последствия».

«ЕС решительно осуждает варварскую ужасную атаку против этого жизненно важного объекта инфраструктуры, которая может иметь ужасные гуманитарные и экологические последствия», - заявил дипломат, назвав подрыв гидроэлектростанции «новым витком эскалации».

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) «новым измерением» украинского конфликта, отметив, что это продемонстрировало необходимость для Берлина поддерживать Киев «финансово, а также поставками оружия».

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