Шольц назвал подрыв на Каховской ГЭС «новым измерением» украинского конфликта Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал обрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) «новым измерением» украинского конфликта.

Глава немецкого правительства не стал прямо обвинять Москву в произошедшем, однако выразил мнение, что случившиеся «соответствует» действиям президента России Владимира Путина.

«Вот почему было так важно, чтобы мы поддерживали Украину - финансово, а также поставками оружия … и по-прежнему важно демонстрировать, что мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо, чтобы не всегда был дальнейший шаг эскалации», - приводит его слова издание Stern.

Напомним, о частичном разрушении плотины гидроэлектростанций после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив также, что сама дамба водохранилища разрушена не была, но началось затопление близлежащих территорий.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле причиной подрыва плотины Каховской ГЭС назвали провалы украинских войск в попытках контрнаступления.