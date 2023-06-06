Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень воды в Днепре около Запорожской атомной электростанции (АЭС) упал на 2,5 метра. Ожидается дальнейшие падение до семи метров. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя ситуацию в регионе после подрыва задвижек Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области.

Балицкий также сообщил, что на данный момент власти Запорожской области не видят какой-либо необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом Каховской ГЭС.

«Мы ожидаем, что падение будет еще больше, вероятно, что это будет метров до семи. Но хочу всех успокоить, что на Запорожской области это не окажет влияния такое, чтобы мы вводили чрезвычайное положение», - сказал врио главы региона.

По его словам, ущерб будет нанесен сельскому хозяйству региона. Согласно оценкам, воды для орошения хватит на 1,5-2 месяца.

Напомним, ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что разрушение задвижек Каховской ГЭС никак не отразится на работе Запорожской АЭС, отметив, что специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».