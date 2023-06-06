В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии угрозы для Запорожской АЭС из-за повреждения Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, никак не отразится на работе Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Такое заявление сделал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска», - приводит «Интерфакс» заявление главы концерна, который отметил, что эксперты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища «другими техническими способами».

Напомним, ранее Карчаа сообщал, что вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища может привести к угрозе подтопления на территории Запорожской АЭС, отметив, что могут быть затоплены силовые кабельные линии и насосные установки. Однако глава администрации города Владимир Леонтьев, сообщая о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС из-за повреждений после ночных обстрелов, заявил, что сама дамба водохранилища не разрушена.

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