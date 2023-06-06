Путин назначил Елену Ардабьеву на должность замглавы Минюста России Фото: REUTERS

Елена Ардабьева назначена на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина во вторник, 6 июня, был опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», - сказано в опубликованном документе.

Ранее Ардабьева занимала должность руководителя департаментом экономического и гражданского законодательства Минюста РФ.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Алиса Безродная была освобождена от должности заместителя главы Минюста России с 30 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал Путин.

Безродная курировала в министерстве работу департамента государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов и департамента экономического и гражданского законодательства.