Путин назначил Елену Ардабьеву на должность замглавы Минюста России
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Елена Ардабьева назначена на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина во вторник, 6 июня, был опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», - сказано в опубликованном документе.
Ранее Ардабьева занимала должность руководителя департаментом экономического и гражданского законодательства Минюста РФ.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что Алиса Безродная была освобождена от должности заместителя главы Минюста России с 30 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал Путин.
Безродная курировала в министерстве работу департамента государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов и департамента экономического и гражданского законодательства.