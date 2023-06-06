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НовостиПолитика6 июня 2023 12:30

Путин назначил Елену Ардабьеву на должность замглавы Минюста России

На данном посту Ардабьева сменила Алису Безродную
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин назначил Елену Ардабьеву на должность замглавы Минюста России

Путин назначил Елену Ардабьеву на должность замглавы Минюста России

Фото: REUTERS

Елена Ардабьева назначена на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина во вторник, 6 июня, был опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», - сказано в опубликованном документе.

Ранее Ардабьева занимала должность руководителя департаментом экономического и гражданского законодательства Минюста РФ.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Алиса Безродная была освобождена от должности заместителя главы Минюста России с 30 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал Путин.

Безродная курировала в министерстве работу департамента государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов и департамента экономического и гражданского законодательства.