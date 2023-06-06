Сальдо: затопление Новой Каховки не остановило работу ряда предприятий, фото: администрация Новокаховского городского округа

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя обстановку в регионе после подрыва Каховской гидроэлектростанции украинской стороной, заявил о том, что ряд предприятий Новой Каховки, а также многие магазины и автозаправки, продолжают работать. Об этом глава региона рассказал журналистам, во время посещения города.

«Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению - Алёшки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты - живут. Только что проезжал по улицам, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия», - заявил Сальдо.

Тем не менее, врио губернатора подчеркнул, что мирная жизнь всех городов, расположенных ниже по течению от Каховской ГЭС, оказалась нарушена с уничтожением плотины. Власти региона готовы эвакуировать людей, и пристально следят за ситуацией, однако есть и понимание, что вода в скором времени отступит.

Ранее KP.RU собрал ответы на главные вопросы о подрыве Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, за авторством военкора Дмитрия Стешина.