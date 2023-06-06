Кому выгодна катастрофа на Днепре и как она повлияет на спецоперацию: ответы на главные вопросы о разрушении Каховской ГЭС

Всего на Каховской ГЭС 28 пролетов, на момент написания этой заметки (полдень 6 июня) разрушена примерно половина, уничтожено здание с турбинным залом. Фото: REUTERS

1. Кто ударил по плотине?

Еще в первые недели СВО, наши войска очень быстро, почти не встречая сопротивления, заняли сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря и Левобережье Днепра вместе с Херсоном. Дальше начались тяжелые позиционные бои на плацдарме правобережья Днепра. К середине лета ВСУ поняли, что очистить этот плацдарм они не смогут, им не дадут. И тогда, было принято решение, не без помощи западных советников, отрезать нашу группировку от основных сил. Вместе с Херсоном. К этому моменту, на Украину были поставлены РСЗО «Хаймерс», способные очень точно бить на дистанции под сотню километров. Были в ВСУ и свои разработки - РСЗО «Ольха», дальность некоторых модификаций ракет сопоставимы с «Хаймерсами». Ими и начали разрушать мосты через Днепр и главное – дамбу Каховской ГЭС. Вес осколочно-фугасного заряда «Хаймерса» - 91 килограмм, «Ольхи» - 250 кг. Этого было недостаточно, чтобы разрушить мосты через Днепр.

Бандеровцы выбрали тактику – «будем бить в одну точку, рано или поздно сломаем». К моменту ухода наших войск Антоновский и Дарьевский автомобильные мосты были практически разрушены ракетами, получив сотни попаданий. Но, дамба Новокаховской ГЭС еще держалась. Как мне рассказывали жители Новой Каховки и черноморские морпехи воевавшие в Приднепровье, в октябре прошлого года, в среднем, за сутки, по Каховской ГЭС выпускалась до 20 ракет. Пускали их в такой пропорции – на 10 ракет «Ольхи» 2 «Хаймерса». Украинские ракеты перегружали и «раздергивали» ПВО, а «Хаймерсы» попадали, если их не смогли перехватить. Доставалось и городу. В один из дней Новая Каховка получила налет из сотни ракет – кроме дамбы ГЭС был накрыт рынок и жилые кварталы. Каждый вечер в Новой Каховке включались сирены «воздушной тревоги» и начиналось… Все стеклопакеты в квартире, где я жил, держались на скотче. И мне еще повезло, в соседних многоэтажках, на сколько хватало глаза – целых стекол не было. Разумеется, при такой плотности огня, плотина ГЭС постоянно повреждалась. Ее чинили, на сколько это было возможно сделать под обстрелами. Но, вода точит камень, особенно, если воде «помогли» сотни ракет.

2. Полностью ли она разрушена?

Всего на Каховской ГЭС 28 пролетов, на момент написания этой заметки (полдень 6 июня) разрушена примерно половина, уничтожено здание с турбинным залом. Одна из турбин работала до сего дня, давала энергию на нужды ГЭС и в Новую Каховку. По мнению специалистов, на данный момент, разрушено «верхнее тело» дамбы, «нижнее» пока держится, через него идет «перелив». По опыту строительства таких сооружений, а в СССР он был колоссальный, основание дамбы может уже давно представлять собой монолит, благодаря давлению колоссальных масс воды. Процесс, чем-то похожий на создание алмазов.

Но на данный момент, ремонт Каховской ГЭС невозможен, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

3. Что грозит населению ниже по Днепру?

Правый берег Днепра, занятый ВСУ, значительно выше «нашего», левого. Все населенные пункты ниже Каховской ГЭС под угрозой затопления. Это Казачьи лагеря, Новая Маячка, Алешки, Карадашинка, Голая Пристань и Збурьевка. Таким образом, в зоне подтопления оказывается свыше 10 тысяч жителей.

Херсон, который сейчас под контролем ВСУ, тоже серьезно затапливает – на улицах появились бобры! Специалисты считают, что максимальный подъем уровня воды – до 12 метров - произойдет если дамба Каховской ГЭС будет разрушена полностью. Пока, вода из Каховского водохранилища убывает не так стремительно. Высота подтопления может достичь 5 меторв. Власти готовятся начать эвакуацию, если потребуется.

4. Как это повлияет на расстановку военных сил?

Есть два прямо противоположных мнения – объективное и «вспепропальческое». Начнем со второго. Якобы будут смыты все наши оборонительные сооружения ниже Новой Каховки по берегу Днепра, затоплены минные поля. Возможно, Кинбургская коса превратится в остров и ВСУ попробует ее захватить, чтобы разблокировать порт в Очаково (там Британия успела построить базу НАТО) в устье Днепра.

А с понижением уровня воды (затопление может продлитсяся 3-7 дней, а потом еще месяц — на просыхание), ВСУ может попробовать форсировать Днепр. Заметьте – все на уровне допущений: «возможно» и «попробуют».

Есть и другое мнение. ВСУ сейчас бегут с островов в дельте Днепра, которые были захвачены в рамках старой украинской тактики «жабий прыжок». Наша артиллерия «помогает» им эвакуироваться как можно быстрее.

Отдельно - перспективы ВСУ форсировать Каховскоое водохранилище, которое сейчас резко мелеет. Слой ила на дне там достигает десятка метров. Такие заиленные пространства без воды превращаются в абсолютно непроходимые болота. Верхняя корка ила подсыхает и каменеет, а под ним – жижа, которая не выдерживает ни колесную, ни гусеничную технику. Выдержит ли вес человека – большой вопрос.

Если вывести среднее арифметическое из этих двух версий, ситуация не изменилась. Допускаю, что мы получили и затопленные позиции и совершенно неодолимое противником дно Каховского водохранилища, а немалую часть позиций ВСУ ликвидировала сама природа.

Все населенные пункты ниже Каховской ГЭС под угрозой затопления. Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

5. Что будет с водой для Крыма?

Забор воды для Северо-Крымского канала находится перед разрушенной плотиной Каховской ГЭС и скорее всего, будет работать до последнего. Если устоит тело плотины, а пока, визуально, признаков его разрушения нет. Власти Крыма, как только на полуостров пошла вода, заполнили водохранилища до возможного предела. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас в Северо-Крымском канале 40 миллионов кубометров питьевой воды. Крымчане не особо напуганы, люди без воды из канала жили там с 2015 года, и устраивали рекордные курортные сезоны. Отремонтировали дырявое «украинское» (а скорее — еще советское — Украина в Крым особо не вкладывалась) водоснабжения, научились экономить воду, бурить скважины. Паники нет.

6. Страшно ли это для Запорожской АЭС?

Разумеется, сразу же в западных СМИ и в интернете началась паника, обещали даже взрыв реакторов АЭС, оставшихся без водяного охлаждения из обмелевшего Каховского водохранилища. Специалисты отреагировали на эти слухи быстро. Как сообщил советник концерна «Росатом» Ренат Карчаа:

- Охлаждающие бассейны с отработанным ядерным топливом имеют замкнутый цикл, у которого нет непосредственной связи с Каховским водохранилищем.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук, тоже подключился к разоблачению фейков, написав в своем телеграм-канале:

"Пять блоков находятся в состоянии "холодный останов", один – в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился».

7. Надолго ли последствия?

Пока, в техногенной и рукотворной катастрофе на Каховской ГЭС мы имеем важный и совершенно не просчитываемый фактор – мы не знаем состояния тела плотины. ВСУ продолжает обстреливать артиллерией окрестности ГЭС, возможно, их задача – не дать нашим специалистам осмотреть плотину.

В мирное время, уже часов пять, как под водой работали бы водолазы, осматривая тело дамбы, возможно, уже бы начались какие-то противоаварийные мероприятия. Сейчас это сделать невозможно.

Пока мы можем только гадать. Если сток воды с Каховского водохранилища, на данный момент – 12 см/час, а глубины от 30 до 8 метров, то несколько суток уйдет на то, чтобы полностью опустошить этот рукотворный водоем. А чтобы отремонтировать ГЭС и ее плотину, могут уйти годы.

8. На кого свалят вину?

Конечно же на Россию. Немецкий «Билд», который до сих пор делает вид, что не знает — кто взорвал «Северный поток-2», уже поспешил обвинить Россию в разрушении плотины. Правда, потом поправился, убрав из фразы «Русские взорвали огромную плотину на Украине» ключевое слово «русские». Просто произошла катастрофа, «оно само».

Между тем, американские специалисты НАСА еще минувшим летом просчитывали вероятность одномоментного сброса воды из Каховского водохранилища. Исследование совпало по времени с началом обстрелов Каховской ГЭС американскими же «Хаймерсами». Странное совпадение, не правда ли?

Но виновата Россия?

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