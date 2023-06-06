Эколог Медведков заявил, что убывающая вода из Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества Фото: REUTERS

Убывающая вода из Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества, если дамба полностью разрушится. Такое заявление сделал эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков.

— Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба, — заявил Медведков.

Он отметил, что на дне водохранилища скопились осевшие загрязнители, которые поступали туда на протяжении 70 лет со стоками. Вещества, скопившиеся там, могут быть опасны, поскольку они могут уплыть на затопленные территории.

Помимо этого, Медведков добавил, что водой будут смываться и свалки мусора, которые тоже нанесут значительный ущерб экологии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия еще осенью 2022 года предупреждала ООН о планах Киева по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области. Она опубликовала копию документа в адрес генсека Совбеза ООН Антониу Гутерриша, датированного от 21 октября 2022 года.