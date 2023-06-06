Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах украинского режима по Каховской ГЭС еще осенью 2022 года

Захарова обратилась к Гутеррешу с вопросом, что сделала ООН для защиты Каховской ГЭС Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия предупреждала ООН о планах киевского режима по разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области еще осенью 2022 года.

Захарова в своем личном Telegram-канале опубликовала копию документа постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи в адрес генсека и председателя Совета Безопасности организации Антониу Гутерриша, датированного от 21 октября 2022 года.

В этом письме Небензя просит ООН обратить свое внимание на планы киевского режима по разрушению Каховской ГЭС, что приведет к "катастрофическому затоплению близлежащих территорий" и "непоправимому ущербу" для самого Херсона.

"Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?", - написала Захарова под фотографией с письмом в адрес Гутерриша.

Напомним, в ночь на 6 июня украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к частичному разрушению плотины, поднятию уровня воды и затоплению близлежащих территорий, включая пять населенных пунктов. В регионе объявлен режим ЧС, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье теракт.

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