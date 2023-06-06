Аэромобильная группа МЧС России вылетела в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аэромобильная группа МЧС России, расквартированная в Крыму, вылетела в Херсонскую область для помощи местным жителям, оказавшимся в зоне риска из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

«В Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В составе присутствует специализированная техника и плавсредства», - говорится в сообщении.

В режим повышенной готовности были переведены аэромобильные группы из Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, а также Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В случае необходимости они присоединятся к коллегам из Крыма в Херсонской области.

Сейчас в зоне затопления работают три оперативные группы МЧС России, ведётся активная информационная работа с местными жителями.

Ранее KP.RU сообщил о том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о продолжающейся работе предприятий и магазинов в Новой Каховке, и в других населённых пунктах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)