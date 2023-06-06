Шойгу заявил, что ВСУ за три дня контрнаступления потеряли до 3715 бойцов Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

“Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата”, — приводят слова Шойгу в телеграм-канале Минобороны.

Также Шойгу отметил, что из-за провала контрнаступления противник решил усилить свой ударный потенциал за счет переброски части сил с Херсонского направления. При этом, по его словам, для обеспечения безопасности своих позиций киевский режим устроил теракт по разрушению Каховской ГЭС, который будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

Напомним, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.