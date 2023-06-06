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НовостиПолитика6 июня 2023 13:57

Шойгу заявил, что ВСУ за три дня контрнаступления потеряли до 3715 бойцов

Российская армия сорвала наступление ВСУ, противник был остановлен
Сергей ЧИКОВ
Шойгу заявил, что ВСУ за три дня контрнаступления потеряли до 3715 бойцов

Шойгу заявил, что ВСУ за три дня контрнаступления потеряли до 3715 бойцов

Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

“Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата”, — приводят слова Шойгу в телеграм-канале Минобороны.

Также Шойгу отметил, что из-за провала контрнаступления противник решил усилить свой ударный потенциал за счет переброски части сил с Херсонского направления. При этом, по его словам, для обеспечения безопасности своих позиций киевский режим устроил теракт по разрушению Каховской ГЭС, который будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

Напомним, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.