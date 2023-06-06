Леонтьев сообщил о затоплении пяти населенных пунктов после разрушений на Каховской ГЭС

Леонтьев: из-за частичного разрушения Каховской ГЭС затопило пять населенных пунктов Фото: ТАСС

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.

“По последним данным, у нас затоплено пять населенных пунктов… В настоящий момент Каховская ГЭС продолжает разрушаться, вода вниз сбрасывается неконтролируемо”, — рассказал глава региона в эфире Первого канала.

Ранее Леонтьев сообщил, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, разрушилась в результате повреждений после ночных обстрелов. На данный момент идет затопление территорий, а уровень воды в Новой Каховке поднялся до десяти метров.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что частичное разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.