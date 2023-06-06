Путин поговорил с участником спецоперации, который вывел товарищей из-под обстрела Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с участником спецоперации Юрием Жулановым. Мужчина героически вывел из-под обстрела своих раненных сослуживцев. О беседе с главой государства военный рассказал в эфире "России 24".

"Связали нас и мы поговорили. Он поинтересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением", - заявил военнослужащий.

Стоит отметить, что боец, получивший звание Героя России, получил похвалу из уст президента.

"Меня он похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания", - заявил Жуланов.

Сам разговор по телефону с Владимиром Путиным прошел в донецком госпитале, где боец и проходит лечение.

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