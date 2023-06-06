Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что Россия созовет заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

Постпред РФ Небензя также отметил, что утверждения о том, что Россия якобы причастна к ЧП на Каховской ГЭС, “противоречат здравому смыслу”.

Напомним, утром 6 июня стало известно о частичных повреждениях на Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов с украинской стороны, подрыве плотины, что привело к подъему уровню воды и затоплению близлежащих населенных пунктов. Власти Новокаховского округа ввели на своей территории режим ЧС и приступили к эвакуации жителей. По факту разрушения плотины СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия еще в октябре 2022 года предупреждала ООН о планах украинского режима по повреждению Каховской ГЭС.