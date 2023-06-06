Власти Финляндии планируют выслать из страны девять сотрудников посольства России Фото: REUTERS

Правительство Финляндии намерено выслать из страны девятерых сотрудников российского посольства, так как их подозревают в ведении «разведывательной деятельности». Должности выдворяемых работников диппредставительства не уточняются. Об этом сообщили в пресс-службе финского кабмина.

«Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве и выполнявших разведывательные функции. Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении.

Также в финском правительстве добавили, что Министерство иностранных дел Финляндии направит уведомление в МИД России о высылке сотрудников. Соответствующее решение было принято во время заседания Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства, при участии президента Финляндии Саули Нийнистё.

Ранее KP.RU сообщил о том, что финский генерал Сами Нурми выразил обеспокоенность из-за ухудшения отношений Финляндии и России, призвав власти находить общий язык с Москвой.