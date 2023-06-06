Правительство Херсонской области заявило о почти полном затоплении города Алёшки Фото: REUTERS

Город Алёшки, расположенный в Херсонской области, оказался наиболее пострадавшим от затопления населённым пунктом. Прорыв воды из подорванной плотины Каховской ГЭС подтопил практически весь город, о чём сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике», - пишет Алексеенко.

Как сообщил глава правительства Херсонской области, сейчас ведётся подготовка всех возможных КАМАЗов и «Уралов», то есть автомобилей, способных проехать по затопленным дорогам. Из Крыма сотрудники МЧС везут плавсредства, которые также будут применены при эвакуации жителей Алёшек. В прибрежные районы подогнали более сотни автобусов, подготовлены пункты временного размещения граждан, на пять тысяч жителей. Будут открываться новые, по мере необходимости.

Ранее KP.RU сообщил о том, что аэромобильная группа МЧС России вылетела из Крыма в Херсонскую область, чтобы помочь жителям в затопленных районах.

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