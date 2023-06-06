Суд в Петербурге запретил распространять трек Oxxxymiron* «Ойда», фото: страница исполнителя во ВКонтакте

Суд в Санкт-Петербурге принял решение запретить к распространению трек Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) «Ойда», так как в его тексте были выявлены призывы к сепаратизму, к разделению территориальной целостности России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам», - говорится в сообщении.

Экспертное заключение постановило, что автор трека преподносит в позитивном ключе дробление территории Российской Федерации, поощряет это, призывает слушателей к некоторым действиям, следствием которых может стать это самое разделение. Прокуратура постановила, что распространение такой музыки может повлечь за собой негативные последствия, в том числе социальные и экономические.

Ранее KP.RU сообщил о том, что творчество Oxxxymiron* начали проверять на экстремизм ещё в 2022 году.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента на территории Российской Федерации