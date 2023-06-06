Глава Крыма Аксёнов заявил о посаженном силами РЭБ украинском беспилотнике, фото: телеграм-канал Сергея Аксёнова

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что на востоке полуострова был выявлен и приземлён украинский беспилотник. Как отметил чиновник, угрозу аккуратно устранили российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), о чём он написал в своём телеграм-канале.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», - написал Аксёнов.

Также глава региона обратился к жителям Крыма, попросив их сохранять спокойствие, и доверять только проверенным, официальным источникам информации, в связи с массовыми попытками Украины сеять дезинформацию в российском медиапространстве.

Ранее KP.RU сообщил о том, что за ночь 4 июня в Крыму было сбито пять украинских беспилотников, и четыре заглушили и приземлили при помощи средств РЭБ. На земле были повреждения после падения одного из БПЛА.