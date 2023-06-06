Кирби: Белый дом не смог найти повод обвинить Россию в ЧП на Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая журналистам на вопрос о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил о том, что США не смогли никак подтвердить причастность России к этому инциденту.

«Мы видели сообщения, что Россия несет ответственность за взрыв на дамбе..., мы сделаем всё возможное для оценки этих сообщений и работаем с украинцами для сбора данных. Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации», - заявил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС окажет катастрофическое и долгосрочное влияние на жителей всей Украины, и вполне способен критически навредить энергетической безопасности страны. Влияние теракта на ход конфликта Кирби оценивать отказался.

Ранее KP.RU сообщил о том, что министр обороны России Сергей Шойгу указал на причастность ВСУ к подрыву сооружений на Каховской ГЭС.