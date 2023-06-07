Китай выразил обеспокоенность по поводу экологических последствий инцидента с Каховской ГЭС

Постпред Китая при ООН выразил озабоченность экологическими последствиями инцидента с Каховской ГЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выразил глубокую обеспокоенность экологическими последствиями инцидента с Каховской ГЭС. Об этом заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте ООН, она доступна здесь.

Чжан Цзюнь отметил, что из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС возникла угроза безопасности работы Запорожской АЭС и призвал не допустить ядерной катастрофы на этом объекте. Дипломат добавил, что Пекин призывает все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, а также «придерживаться международного гуманитарного права и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры».

Постпред Китая при ООН заявил, что Пекин считает необходимым возобновление мирных переговоров по Украине из-за риска дальнейших разрушений и катастроф в ходе продолжения конфликта.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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