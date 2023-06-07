Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС полностью ушло под воду село Корсунка. Всего в регионе полностью затоплено четыре населенных пункта. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

— Населенный пункт Корсунка, кроме последней улицы, весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши, — заявил Леонтьев.

Он подчеркнул, что человеческих жертв удалось избежать, поскольку после прорыва Каховской ГЭС дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов, что позволило эвакуировать жителей региона, находящихся в опасности.

Леонтьев также рассказал, что в Новой Каховке после происшествия пропали без вести не менее семи пастухов, которые были на затопленных территориях. Всего же из зон подтопления эвакуировали около 900 человек.