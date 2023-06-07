Мэр Леонтьев: в Новой Каховке после разрушения ГЭС пропали без вести семь человек

В Новой Каховке после разрушения ГЭС пропали без вести семь человек Фото: ТАСС

Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в Новой Каховке после частичного разрушения гидроэлектростанции. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил глава города Владимир Леонтьев.

«Пока, предварительно, мы не нашли семь пастухов, которые были на полностью затопленных территориях. Они пропавшие без вести», - сказал мэр Новой Каховки.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших после случившегося нет. По его данным, во вторник, 6 июня, из зон подтопления эвакуировали порядка 900 человек.

Леонтьев также рассказал, что со вчерашнего дня вода в Новой Каховке отступает, по состоянию на утро среды, 7 июня, уровень снизился на 35 сантиметров. Мэр Новой Каховки признался, что пока не ясно, какими будут последствия инцидента на Каховской ГЭС.

«Русло Днепра совершенно изменится, это только экологическая составляющая. Очевидно, что вынесло огромное количество мусора ниже по течению. Юг Херсонской и Запорожской области славились урожаями, потому что туда была поставка воды. Мы выдержим и будем искать возможности поставки воды в поля, но это дело не одного дня», - объяснил Леонтьев.

Он напомнил, что дамба была построена таким образом, чтобы выдержать ядерный удар.

«Первые пять часов дали нам возможность эвакуировать значительную часть людей из возможных зон подтопления. Дамба построена мощно, но трудно выдержать все удары, которые осуществлялись много месяцев, а это были сознательные удары со стороны Украины - это однозначно», - резюмировал Леонтьев.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно во вторник, 6 июня. На территории Новокаховского городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации, началась эвакуация жителей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за разрушения на Каховской гидроэлектростанции несут власти Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Киев ответственным за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Украины как террористический акт.