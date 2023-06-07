Архиепископ Пецци: Ватикан получил согласие Кремля на визит папского посланника в Москву Фото: REUTERS

Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом рассказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью для газеты Corriere della Sera.

— В нынешней застойной ситуации то, что посланник папы Римского поехал на Украину и получил «ок» от Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, - это знак, который сам по себе нельзя недооценивать, — заявил Пецци.

Он отметил, что в ходе визита на Украину Дзуппи выслушал позицию Киева по урегулированию конфликта и теперь планирует узнать предложение Москвы по этому поводу. Сам же его визит может содействовать возобновлению диалога между двумя странами и проведения возможной встречи между папой Римским Франциском и патриархом всея Руси Кириллом.

Пецци добавил, что у него нет впечатления, что между церквями наступило какое-то охлаждение, а при встречи с патриархом он не испытал какого-либо непонимания.

Ранее KP.RU рассказывал, что Путин и Зеленский согласились на визит спецпосланника папы Римского для обсуждения перемирия. При этом на данный момент позиция Ватикана не публична.