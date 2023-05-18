Путин и Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками Папы Римского для обсуждения перемирия

Москва и Киев готовы принять спецпосланников Папы Римского Франциска Фото: REUTERS

Ватиканское издание Il Sismografo сообщило, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились с предложением Папы Римского Франциска обсудить возможности мирного урегулирования украинского конфликта со спецпоссланниками понтифика.

Также в издании отметили, что для переговоров в Москву готов отправиться префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

Отдельно отмечается, что в данный момент мирная миссия Ватикана непублична, а подготовка к переговорам “крайне сложная”.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение конфликта дипломатическим путем.

По мнению понтифика, в конфликте на Украине замешаны “имперские интересы” разных стран, которые отодвигают на второй план интересы наций.

Также Папа Римский считает, что прекращение поставок оружия важным условием мирного решения конфликта на Украине, и призывает союзников Киева прекратить накачивать ВСУ западным вооружением.

Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ.

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