Медведев заявил, что Украина и Запад готовы на все, чтобы стереть Россию с лица Земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев и поддерживающие его западные страны намерены сделать все для того, чтобы стереть Россию с лица Земли.

Как заявляет политик, на данный момент Москве необходимо сконцентрироваться и дать им ответ. Как он отметил, российская сторона превосходит противника и по части вооружений, и морально, однако, «не стоит недооценивать противника».

«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное - максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также заявил, что контрнаступление украинских войск не является неожиданностью для Москвы, поскольку Киеву необходимо оправдывать полученные от западных стран деньги и оружие.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за три дня попыток провести контрнаступление потеряла до 3715 военных и десятки единиц боевой техники.

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