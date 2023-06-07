Десятки тысяч человек оказались в зоне ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с прорывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привела к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 до 40 тысячи человек. Такое заявление в среду, 7 июня, сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Владимир Сальдо.

«По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысячи до 40 тысячи», - сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Соловьев Live».

Сальдо также отметил, что почти все пропавшие без вести на данный момент обнаружены, однако пока не найдены семь человек, которые, по его словам, могут быть на островах.

«Сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто-то там остался, их снимут», - уточнил он.

Напомним, о частичном разрушении гидроэлектростанции после произошедших в ночь на вторник, 6 июня, обстрелов сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, заявив, что сама дамба водохранилища не была разрушена, однако началось затопление близлежащих территорий.

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