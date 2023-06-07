Экс-советник ЦРУ Рикардс: единая валюта БРИКС приведет к краху экономики США Фото: REUTERS

Введение странами БРИКС собственной валюты может нанести непреодолимый ущерб доллару и привести к краху американской экономики. Такое заявление сделал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

— Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платежного и резервного средства, — заявил Рикардс.

Он также подчеркнул, что новая валюта БРИКС будет представлять собой серьезную угрозу западной гегемонии, а из-за постоянного санкционного давления США, другие государства могут отказаться от доллара.

Рикардс добавил, что в конечном итоге это приведет к краху доверия к американской валюте, а на данный момент весь мир наблюдает за развитием БРИКС, которое может «потрясти» международную валютную систему.

Ранее бывший конгрессмен США Рон Пол заявил, что страны БРИКС уже нанесли удар по мировому главенству доллара. Он добавил, что уже скоро все страны начнут отказываться от расчетов в американской валюте.