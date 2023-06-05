Бывший конгрессмен США Пол: страны БРИКС нанесли удар по мировому главенству доллара

Экс-конгрессмен США Пол: Россия и страны БРИКС нанесли удар по мировому главенству доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Портал InfoBRICS со ссылкой на бывшего конгрессмена США Рона Пола заявил, что борьба России и стран БРИКС с долларом уже привела к началу обвала американской валюты.

“Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось. Каждый день вы будете читать очередную историю о том, что какая-нибудь крупная страна – это может быть Индия, Китай, Россия — заключает сделки по всему миру, используя местную валюту”, — приводит портал слова американского конгрессмена.

Также Пол допустил, что использование странами БРИКС национальных валют при совершении сделок может привести к краху статуса доллара как главной мировой валюты. По его словам, 2022 год ознаменовался значительным сокращениям использования доллара, и в будущем этот процесс будет только набирать обороты.

Сайт KP.RU рассказывал, что страны БРИКС рассматривают создание новой единой валюты из-за агрессивной санкционной политики Вашингтона. Кандидат экономических наук Владимир Григорьев считает, что сейчас этот вопрос вполне актуален, поскольку пользоваться долларом и евро уже не совсем безопасно.

Бразилия также выступала с предложением к странам-участницам БРИКС отказаться от доллара ввиду агрессивной санкционной политики США. Вместо доллара Бразилия предлагает создать единую валюту союза БРИКС.