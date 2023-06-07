Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Запрет на полеты над Россией, действующий в отношении французских авиакомпаний, имеет негативные экономические последствия для страны. К такому выводу пришел депутат Национального собрания Франции Эрик Сьотти.

Так, в своем обращении к правительству страны, которое есть в распоряжении издания «Лента.ру», Сьотти указывает на низкий уровень китайского туризма во Франции из-за медленного возобновления авиасообщения с КНР после открытия ее границ в начале 2023 года. Сложившуюся ситуацию депутат объясняет, в том числе, закрытием воздушного пространства России для западных авиаперевозчиков.

«Чтобы обойти Россию, рейс Air France, вылетающий из Парижа, должен следовать южным маршрутом, что предполагает увеличенное время полета на два-три часа по сравнению с китайскими компаниями, которые могут летать над Россией», - поясняет Сьотти.

Таким образом, по мнению парламентария, запрет на полеты над РФ лишает французский туризм серьезной части клиентов. Он напоминает, что туристы из Китая принесли экономике страны 3,5 млрд евро в 2019 году, что составляет 7% всех доходов, полученных от отрасли туризма.

Ранее сайт KP.RU писал, что запрет полетов над Россией сделал нерентабельным финского национального авиаперевозчика Finnair. Так, новость о решении Москвы закрыть российское небо для европейских авиаперевозчиков в феврале 2023 года привела к снижению стоимости акций компании на 20%. Более половины доходов Finnair получала от проходящих над территорией РФ полетов в Азию.