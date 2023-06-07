Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: REUTERS

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в 11:28 по московскому времени в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины, при этом в Сумской области местные СМИ сообщают о взрывах.

Как писал сайт KP.RU, накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в ряде регионов на востоке и юге Украины. В частности сигналы тревоги звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ранее на фоне объявленной воздушной тревоги в Киевской области прогремела серия взрывов. Соощалось о работе систем противовоздушной обороны.

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