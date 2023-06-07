Путин озвучил прогноз по росту ВВП России на 2023 год

Путин заявил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России вырастет на 1-2 процента в 2023 году, несмотря на прогнозы замедления мировой экономики. Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

— Российской Федерации сейчас важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, — добавил Путин.

При этом ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России на 1,2 процента в 2024 году, а за 2025 год его показатель может повыситься еще на 0,8 процента.