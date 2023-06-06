Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России на 1,2% в 2024 году

Всемирный банк ожидает рост ВВП России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный банк в своем докладе по глобальным экономическим перспективам спрогнозировал рост ВВП России в реальном выражении на 1,2% в 2024 году.

По данным Всемирного банка, в 2023 году ожидается снижение ВВП страны в реальном выражении на 0,2%. А к 2025 вновь будет заметен его рост - уже на 0,8%.

Отмечается, что оценка снижения ВВП РФ на 2023 год стала выше на 3,1 процентных пункта по сравнению с прогнозами, сделанными в январе, и снизилась на 0,4 процентных пункта в прогнозе на 2024 год.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны показывает рост на 0,7%, в то время как экономика стран ЕС, которые прогнозировали экономический спад в РФ, идет в минус.

Напомним, сайт KP.RU провел собственные расчеты на основе данных МВФ и рассказал о том, как Россия в условиях санкций вернулась в десятку сильнейших экономик мира.